Диалоги пользователей с DeepSeek оказались в открытом доступе по запросу

Диалоги пользователей с китайской нейросетью DeepSeek оказались в открытом доступе по специальному поисковому запросу. Об этом сообщило ТАСС.

По информации агентства, при вводе специального запроса «Google поиск» выдает цепочки диалогов, в которых можно посмотреть названия документов, а также изучить вопросы пользователя и ответы искусственного интеллекта (ИИ). При этом скачать документы нельзя.

«Новых утечек диалогов с ChatGPT и DeepSeek не зафиксировано. Сообщений о взломе сервисов или открытии доступа к закрытым перепискам не появлялось», — прокомментировали в компании MWS AI.

Отмечается, что в открытом доступе оказались диалоги, которыми пользователи делились через функцию Shared Conversations. Предположительно, попавшим в сеть перепискам около года.

В MWS AI отметили, что попасть в аккаунт и прочитать закрытые диалоги через поисковик невозможно.

Ранее россиянам раскрыли три схемы с маскирующимися под бесплатную нейросеть опасными сайтами. В одной из них пользователям предлагают скачать архив с клиентом DeepSeek для Windows.