С того света

На прошлой неделе США запустили ракету Minotaur 4, которая вывела на заданную орбиту военный спутник ORS-5 (Operationally Responsive Space). Носитель создан на основе снятой с вооружения американской МБР LGM-118 Peacekeeper. Сегодня американское законодательство ограничивает использование для коммерческих пусков снятых с вооружения МБР, однако, судя по всему, скоро эти ограничения отменят. Снижение рыночной стоимости вывода в космос легкой полезной нагрузки особенно сильно ударит по России, которая подобные носители создавала вместе с Украиной.

Возможные последствия изменения законодательства перечислены в опубликованном 16 августа отчете Счетной палаты США. С одной стороны, использование двигателей американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) для коммерческих запусков снизит стоимость вывода малой нагрузки в космос и повысит конкурентоспособность национальных компаний на мировом рынке, с другой — расширит возможности заказчиков пусковых услуг в выборе средств выведения, обслуживании и графике стартов.

В настоящее время у ВВС США порядка 720 двигателей снятых с вооружения МБР. Ежегодно на обслуживание (хранение, поддержание и мониторинг) силовых агрегатов Пентагон выделяет около 17 миллионов долларов. Все двигатели хранятся в Аризоне и Юте, в основном это силовые установки снятых с вооружения МБР Minuteman 2 and LGM-118 Peacekeeper.

В настоящее время в США фактически только одна компания, Orbital ATK, занимается конверсией МБР в космические ракеты. Носитель Minotaur 1, впервые запущенный в 2000 году, использует два двигателя от МБР Minuteman 2, на первых трех ступенях Minotaur 4, впервые стартовавшего в 2010 году, установлены три адаптированных двигателя МБР LGM-118 Peacekeeper. Всего конверсионные носители Orbital ATK (имеются в виду Minotaur 1, 2, 4, 4 Lite, 4+ и 5) запускались 26 раз, все старты признаны успешными.

Последний пуск Minotaur 4 впервые был проведен с комплекса LC-46 базы ВВС США на мысе Канаверал (Флорида). Для того чтобы вывести полезную нагрузку на орбиту с нулевым наклонением, носитель оборудовали дополнительной пятой ступенью. Ранее Minotaur 4 запускались с космодромов в Аляске, Калифорнии и Вирджинии.

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Minotaur 4 вывел на экваториальную орбиту (высотой примерно 600 километров) спутник ORS-5 массой 113 килограммов, предназначенный, согласно официальной информации, для отслеживания космического мусора. Пентагону работы по ORS-5 обошлись в 87,5 миллиона долларов, из них 49 миллионов потратили на создание спутника, 11,3 миллиона — на развертывание наземной инфраструктуры. Пусковые услуги обошлись в 27,2 миллиона долларов.

Контракт с Orbital ATK военные заключили еще в 2014 году. Компания оказалась единственным участником тендера. Первоначально стоимость пусковых услуг оценивалась Пентагоном на 7 миллионов долларов меньше. В настоящее время Orbital ATK дорабатывает носитель Minotaur-C (Minotaur Commercial), представляющий собой глубоко модернизированную ракету Taurus. Пока запланирован единственный пуск носителя: он должен состояться 18 октября 2017 года с базы Ванденберг ВВС США (Калифорния). Заказчиком старта с шестью спутниками SkySat выступает частная компания Planet.

Циклограмма полета Minotaur 4 с ORS-5 Фото: orbitalatk.com

Предыдущие версии Minotaur-C запускались девять раз, три старта были неудачными. Последние две неудачи, в 2009 и 2011 годах, когда были потеряны спутники НАСА общей стоимостью 700 миллионов долларов, особенно сильно ударили по репутации Orbital ATK. С другой стороны, компания продолжает удешевлять свои пусковые услуги — вместо Castor 120 на Minotaur-C в Orbital ATK планируют монтировать ступени напрямую от LGM-118 Peacekeeper.

Сам Castor 120 представляет собой адаптированную версию первой ступени LGM-118 Peacekeeper, то есть фактически Orbital ATK отказывается от доработки старого элемента ракеты. Поэтому конкуренты Orbital ATK полагают, что изменение законодательства позволит компании продавать конверсионные ракеты по совсем низким ценам.

Счетная палата США указывает, что единственным выгодополучателем от изменения законодательства по использованию МБР для коммерческих запусков станет именно Orbital ATK. Такие компании, как, например, Virgin Orbit, SpaceX, Blue Origin и ULA, вряд ли смогут конкурировать на внутреннем рынке с дешевыми конверсионными ракетами, выводящими малую нагрузку. Однако это не означает, что применение двигателей МБР для коммерческих запусков может быть экономически целесообразно в условиях всей страны. В отличие от Orbital ATK, которая фактически занимается небольшой доработкой старых ракет, SpaceX и Blue Origin создают не только продукты с высокой добавленной стоимостью, но и новые рабочие места.

Пуск Minotaur 4 от 26 августа 2017 года Фото: @orbital_atk

В Orbital ATK отмечают, что согласны на индивидуальные условия покупки двигателей МБР у ВВС США, не нарушающие конкурентные условия на формирующемся в США рынке коммерческих пусков. О каких индивидуальных условиях идет речь, не уточняется. Также в Orbital ATK заявляют, что запуск носителя Minotaur-C целесообразен, когда в качестве основной нагрузки выступает спутник массой порядка одной тонны — тогда головная часть может взять вторичную нагрузку.

Вице-президент по корпоративным коммуникациям Orbital ATK Баррон Бенески в качестве примера приводит состоявшийся в феврале 2017 года пуск индийской ракеты PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle), когда было выведено на орбиту рекордное число спутников — 104. При этом в качестве основной нагрузки выступило три аппарата — один Cartosat-2D (714 килограммов) и два INS-1 (суммарно 18 килограммов). На вторичную нагрузку, 101 спутник, пришлось только 646 килограммов.

Сегодня сегмент мирового рынка коммерческих пусков на конверсионных ракетах фактически свободен. Монополистом на нем с ракетами «Днепр» и «Рокот», вплоть до событий 2014 года на востоке Украины, была Россия. «Днепр» создан на основе МБР РС-20, серийно производимой во времена СССР днепропетровским «Южмашем», за его систему управления отвечал харьковский «Хартрон». С апреля 1999-го по март 2015 года с космодрома Байконур и пусковой площадки «Ясный» было осуществлено 22 пуска этих носителей, из которых только один признан нештатным.

Головная часть ракеты «Днепр» Фото: Олег Урусов / РИА Новости

В России осталось 11 ракет РС-20Б, которые можно использовать до 2020 года. После этого не исключена модернизация РС-20В, выпускавшихся до 1992 года, таких носителей в России — более 50 единиц. Для предпускового обслуживания необходимы украинские специалисты, перспектива их замены российскими инженерами вызывает много вопросов к безопасности пуска.

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Вторая ракета, «Рокот», представляет собой конверсионную версию МБР РС-18Б, ранее серийно выпускавшейся московским Центром Хруничева. Носитель, стартующий с космодрома в Плесецке, способен выводить на низкие околоземные орбиты грузы до двух тонн. С мая 2000-го по июнь 2016 года было осуществлено 26 пусков ракет «Рокот», из которых 12 — по коммерческим контрактам (в рамках Eurockot Launch Services — совместного предприятия Центра Хруничева и Airbus) и 14 — по федеральным. Неудачных пусков — два. Проблема с «Рокотом» также связана с Украиной: на разгонные блоки этих ракет устанавливаются системы управления, производимые «Хартроном». На октябрь 2017 года запланирован коммерческий пуск «Рокота», от носителя планируют отказываться.

Старты «Днепра» и «Рокота», как справедливо указывается в отчете Счетной палаты США, были самыми дешевыми среди ракет подробного класса. Утрата Россией возможности запускать эти ракеты — прямой ущерб от ограничения сотрудничества с Украиной. Легкий «Союз» слишком дорог, а «Ангары» и «Протона» соответствующего класса пока нет, и даже если такие носители появятся (что маловероятно), вряд ли они будут конкурентоспособными на мировом рынке. В итоге освобождается место для легких индийских, европейских, японских, китайских и американских ракет. Конверсионным носителям Orbital ATK особенно повезло, для них складываются крайне привлекательные условия.