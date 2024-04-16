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10:32, 16 апреля 2024Наука и техника

Стали известны возможности новой российской ракеты

ТАСС: ракета «Старт-1М» сможет выводить на низкую орбиту до 500 килограммов

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Новая российская ракета космического назначения «Старт-1М» сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 500 килограммов полезной нагрузки. Возможности перспективного носителя ТАСС стали известны от источника в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника, запуски новой ракеты планируется проводить с той же площадки на дальневосточном космодроме Восточный, где ранее стартовал носитель «Старт-1».

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что первый запуск «Старта-1М» должен состояться в 2026 году.

Также в апреле агентство со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что конверсионный носитель космического назначения «Старт-1М» создается Московским институтом теплотехники на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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