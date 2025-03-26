Стало известно о начале испытаний российской ракеты «Старт-1М»

ТАСС: Испытания российской ракеты «Старт-1М» начнутся в 2026 году

Летно-конструкторские испытания российской ракеты «Старт-1М» начнутся в 2026 году. Об этом от источника в ракетно-космической отрасли стало известно ТАСС.

«Первый запуск "Старта-1М" планируется провести в 2026 году. В настоящее время идет работа над четвертой ступенью носителя», — сказал собеседник.

В июле 2024-го госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что на космодроме Восточный определены места подготовки и пуска конверсионной легкой ракеты «Старт-1М».

В мае генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов заявил, что «Старт-1М» может запускаться с Восточного.