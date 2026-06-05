Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:14, 5 июня 2026Силовые структуры

В Москве расправились с беременной девушкой

Агент по недвижимости убил беременную девушку в московской квартире
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В Москве задержали мужчину, который подозревается в удушении беременной девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

28-летнюю девушку без признаков жизни нашли в квартире по Алтайской улице. По подозрению в расправе задержали ее знакомого — сейчас он на допросе. Как уточняет Telegram-канал «112», мужчина работал агентом по недвижимости.

Ранее суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к 19 годам и 10 месяцам лишения свободы мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку и расправился с ней почти 25 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Германии обратился к Путину

    На ПМЭФ поспорили о «живопырках»

    В России заявили о «капкане Заботкина» для российского бизнеса

    ВСУ столкнулись с трудностями в поставках под Краматорском из-за ударов дронов России

    Похудевший на 80 килограммов артист «Кривого зеркала» показал волосы после пересадки

    Стоматолог предупредила об опасности чистки зубов сразу после завтрака

    Под Москвой взрыв прогремел в коттеджном поселке

    В России ответили на обвинения со стороны Молдавии

    Россиянин помог «Каролине» выиграть у «Вегаса» и сравнять счет в финале Кубка Стэнли

    Выгоду от конверсии МБР «Тополь» оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok