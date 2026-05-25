16:57, 25 мая 2026

Россиянин изнасиловал возвращавшуюся с дискотеки девушку и расправился с ней

Уроженец Югры получил 19 лет за изнасилование и убийство девушки в 2001 году
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) приговорил к 19 годам и 10 месяцам лишения свободы мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку и расправился с ней почти 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Преступление произошло в ноябре 2001 года в Нягани. Девушка одна возвращалась домой с дискотеки, когда на нее напал злоумышленник. Он изнасиловал ее, избил и ограбил, а затем удушил, чтобы скрыть следы преступления. Потерпевшую без признаков жизни нашли в лесу около лечебного профилактория. Ее тело было накрыто ветками.

Сам злоумышленник через несколько дней после расправы над девушкой уехал в другой регион. Его причастность к преступлению смогли установить только в 2025 году. Тогда же преступника задержали и заключили под стражу. В суде он во всем сознался и раскаялся.

Следователи также нашли еще одно преступление, к которому причастен задержанный. В 1997 году он изнасиловал девочку-подростка, которой было меньше 14 лет. На тот момент ему было 16 лет.

Ранее под Волгоградом 18-летнего студента одного из техникумов обвинили в соблазнении шестиклассницы и сексе с ней.

