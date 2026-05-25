17:39, 25 мая 2026

Голландец описал монастырь в России фразой «что-то удивительное для меня»

Алина Черненко

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал в городе Кириллове в Вологодской области и описал Кирилло-Белозерский монастырь фразой «что-то новое и удивительное для меня». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

В частности, автора публикации поразила высота стен обители — 11 метров. Европеец узнал, что раньше русские монастыри на севере были не только духовными центрами, но и стратегическими крепостями. Они стояли на границах региона и защищали его от врагов.

«Самое интересное — это контраст. Снаружи это укрепление выглядит очень грозно, даже сурово. Я думал, что внутри будет что-то военное. Но когда я зашел внутрь, меня встретили тишина, старинные храмы и вид на красивейшее озеро Сиверское», — признался европеец, добавив, что в одной из церквей он увидел оригинальные росписи XVI века.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Екатерининском дворце в городе Пушкине и был поражен его роскошными интерьерами. Бальный зал он назвал шедевром, а потолки — настоящими произведениями искусства.

