Голландец описал монастырь в России фразой «что-то удивительное для меня»

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал в городе Кириллове в Вологодской области и описал Кирилло-Белозерский монастырь фразой «что-то новое и удивительное для меня». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

В частности, автора публикации поразила высота стен обители — 11 метров. Европеец узнал, что раньше русские монастыри на севере были не только духовными центрами, но и стратегическими крепостями. Они стояли на границах региона и защищали его от врагов.

«Самое интересное — это контраст. Снаружи это укрепление выглядит очень грозно, даже сурово. Я думал, что внутри будет что-то военное. Но когда я зашел внутрь, меня встретили тишина, старинные храмы и вид на красивейшее озеро Сиверское», — признался европеец, добавив, что в одной из церквей он увидел оригинальные росписи XVI века.

