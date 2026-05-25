Доктор Мясников назвал кухню мужским местом

Врач Мясников заявил, что считает отказ от готовки оскорблением для мужчины

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал кухню мужским местом. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников отметил, что регулярно готовить завтрак для семьи должен именно мужчина. Женщина же, по мнению врача, может делать это иногда в качестве исключения. «Кухня — это мужское место», — констатировал телеведущий.

«Ты должен готовить завтрак себе, любимой и семье. Тебе никто не должен готовить завтрак. Это оскорбление для мужчины: "Я тебе завтрак приготовила"», — также добавил доктор, обращаясь к зрителям мужского пола.

Ранее Мясников призвал россиян не демонизировать колбасу. В то же время врач обратил внимание на то, что при покупке этого продукта нужно внимательно изучать состав и проверять, сколько в нем различных усилителей вкуса и добавок.