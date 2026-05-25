19:16, 25 мая 2026

Женщина на параплане столкнулась с самолетом в небе над Европой и записала это на видео

The Sun: Самолет врезался в туристку на параплане в небе над Австрией
Елизавета Гринберг (редактор)

Женщина на параплане столкнулась с легкомоторным самолетом в небе над Европой и записала это на видео. Кадры публикует газета The Sun.

44-летняя туристка взлетела с холма над Альпами в Австрии, однако во время планирования в нее врезался самолет Cessna. В итоге параплан порвался на куски из-за столкновения, а женщина повисла в воздухе на тросах.

Тем не менее ей удалось раскрыть запасной парашют и благополучно приземлиться. Известно, что на место прибыл экипаж полицейского вертолета, парапланеристке потребовалась медицинская помощь.

Ранее летавший с группой на парапланах турист рухнул в море. Он пропал без вести.

