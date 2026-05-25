19:52, 25 мая 2026

Эвелина Хромченко раскрыла связанное со съемками «Модного приговора» личное правило

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Стилист, ведущая программы о преображениях «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко раскрыла личное правило, связанное со съемками передачи. Им она поделилась в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Ведущая отметила, что старается не надевать на съемку слишком дорогие и модные наряды. По словам Хромченко, она решила так делать, потому что в передаче часто снимаются героини, у которых есть финансовые проблемы и другие жизненные трудности.

«Я не могу себе позволить — и я никогда этого не делаю — надеть Кутюр Кутюрович Кутюров и выйти для того, чтобы рассказать женщине, как ей помочь улучшить гардероб. Потому что есть определенные моральные нормы», — заявила Хромченко.

«Модный приговор» вернулся в эфир Первого канала в январе 2023 года после почти двухлетнего перерыва. Хромченко осталась в программе в роли обвинителя. Основными же ведущими вместо историка моды Александра Васильева стали стилисты Александр Рогов и Лилия Рах.

В феврале 2022 года «Модный приговор» и другие развлекательные передачи перестали выходить на Первом канале. Уточнялось, что сетку вещания изменили с упором на общественно-политические программы. В сентябре того же года шоу начали возвращать в эфир.

