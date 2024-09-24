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11:56, 24 сентября 2024Интернет и СМИ

«Два месяца ада». Ведущая «Модного приговора» рассказала о жизни в тюрьме после похищения человека

Ведущая «Модного приговора» Лилия Рах постриглась налысо в СИЗО

Фото: Сергей Ким / РИА Новости

Новая ведущая программы «Модный приговор» Лилия Рах рассказала о времени, проведенном в следственном изоляторе (СИЗО), после задержания по делу о похищении человека в Казахстане. Воспоминаниями она поделилась в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

Ведущая рассказала, что была для всех «Лилией Робертовной»

По словам Рах, после суда ее отвезли в СИЗО, и у нее было ощущение, что она никогда оттуда не выйдет.

«У меня было такое ощущение, я трогала себя, я думала, что умерла, что это ад. Я была в помешательстве и не могла разговаривать с адвокатом. Я видела сына и сходила с ума», — поделилась она.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Ведущая рассказала, что тогда же попросила постричь ее налысо. А когда сняла шапку перед сыном, он поседел. Рах заявила, что в СИЗО добровольно взялась выполнять тяжелую физическую работу. «Там так унижали одну женщину, я настояла, чтобы ее не трогали», — добавил она.

На просьбу Собчак описать жизнь в СИЗО, Рах ответила, что это другой мир. «Когда сумерки в тюрьме — это невозможно, когда кричат наркоманки — это невозможно, когда ты видишь маленького ребенка, который сидит там вместе в матерью-мошенницей, — это невозможно», — рассказала она. При этом ведущая добавила, что в заключении ее звали Лилией Робертовной.

Лилию Рах задержали в августе 2016 года

В августе 2016 года эксперт в области fashion-индустрии в Казахстане Лилия Рах была задержана по делу о похищении стилиста Хамро Суванова. Вместе с ней была задержана основатель испанского ювелирного бренда Carmen by Miri Paz Мири Паз. Суд приговорил их к 7 и 7,5 годам тюрьмы соответственно.

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Спустя полгода после примирения с потерпевшим и из-за наличия несовершеннолетней дочери Рах освободили. Сам Суванов неоднократно заявлял об отсутствии вины ведущей и ходатайствовал о прекращении уголовного преследования. В апреле 2024 года Рах приехала в Россию и стала новой ведущей «Модного приговора».

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      Варвара Кошечкина
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