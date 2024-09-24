Похитившая человека ведущая Первого канала описала жизнь в СИЗО словами «два месяца ада»

Ведущая «Модного приговора» Рах заявила, что постриглась налысо в СИЗО

Ведущая программы о преображениях «Модный приговор» на Первом канале эксперт Лилия Рах, осужденная за похищение человека, описала свои воспоминания о жизни в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

Рах призналась, что не верила в свое освобождение. По словам ведущей, на протяжении двух месяцев, пока она находилась в следственном изоляторе, она была «в помешательстве». Рах уточнила, что она не могла нормально общаться с адвокатом, а также постриглась налысо. «Два месяца ада. Камера, вот эти женщины. Я говорю — все как в бреду», — вспомнила она.

При этом, отметила эксперт моды, сокамерницы относились к ней уважительно. Также, заявила Рах, она брала на себя всю тяжелую работу, которую поручали заключенным.

В 2016 году Рах и стилистка Мири Паз стали участницами уголовного дела о похищении стилиста Хамро Суванова в Казахстане. Женщин приговорили к 7 и 7,5 года лишения свободы. Однако Рах вышла из тюрьмы через полгода в связи с примирением с потерпевшим и наличием у нее несовершеннолетней дочери. Паз вышла на свободу в мае 2019 года.

Рах стала новой ведущей «Модного приговора» в апреле 2024 года. Ведущим мужской версии проекта стал стилист Александр Рогов.