Раскрыты подробности о новых выпусках «Модного приговора»

Программа «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала 22 апреля

Шоу о перевоплощениях «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала в апреле и будет выходить в двух версиях. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала, поступившем в «Ленту.ру».

«Редакция "Модного приговора", готовясь к возвращению проекта после долгого перерыва, решилась на эксперимент: сделать "мужскую" и "женскую" версии проекта. (...) Два разных взгляда, мужской и женский, подарят проекту новые краски, позволят полнее раскрыть героинь», — поделились подробностями о новых выпусках программы представители Первого канала.

Ведущей «мужской» версии проекта станет стилист Александр Рогов, ведущей «женской» версии будет эксперт моды Лилия Рах. Отмечается, что новый выпуск программы выйдет 22 апреля.

О том, что новым ведущим «Модного приговора» станет Рогов, сообщалось в январе. Его предшественником на этой должности был историк моды Александр Васильев. Комментируя свое назначение, Рогов заявил, что всегда был поклонником шоу и считал, что оно помогает участницам воспитать вкус и поверить в себя.

«Модный приговор», а также ряд других развлекательных передач перестали выходить на Первом канале в феврале 2022 года. Руководство телеканала объяснило изменение сетки вещания решением сделать упор на показ общественно-политических программ. В сентябре того же года развлекательные шоу начали постепенно возвращаться в эфир.