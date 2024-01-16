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17:12, 16 января 2024Интернет и СМИ

Стилист Рогов высказался о назначении на роль ведущего «Модного приговора»

Стилист Рогов заявил, что всегда был поклонником «Модного приговора»

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Известный российский стилист Александр Рогов прокомментировал свое назначение на роль ведущего шоу о перевоплощениях «Модный приговор» на Первом канале. Его слова приводятся на сайте телеканала.

Он признался, что всегда был поклонником шоу и считал, что оно помогает участницам воспитать вкус и поверить в себя. «Для меня как для телеведущего это шоу было верхней планкой. Честно признаюсь, я даже не мечтал получить предложение стать ведущим», — высказался стилист.

Рогов также поблагодарил зрителей, выбравших его во время голосования среди других претендентов на роль судьи в проекте. «Я вас не подведу», — заключил Рогов.

Ранее назначение Рогова прокомментировал бывший ведущий программы, историк моды Александр Васильев. Он заявил, что доволен выбором ведущего, и признался, что сам голосовал за него.

О том, что стилист стал новым ведущим «Модного приговора», стало известно 16 января. Его выбрали зрительским голосованием. Рогов получил 45 процентов всех голосов. Второе место занял актер Игорь Верник, а на третьем оказался стилист Даниил Грачев.

«Модный приговор» вернулся на телеэкраны в начале января. Программа, как и другие развлекательные шоу, перестала выходить в феврале 2022 года. Руководство Первого канала тогда объясняло, что хочет сделать упор на общественно-политические программы.

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