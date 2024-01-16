Историк моды Васильев отреагировал на выбор нового ведущего «Модного приговора»

Историк моды Васильев поддержал выбор Рогова новым ведущим «Модного приговора»

Историк моды и бывший ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев назвал выбор стилиста Александра Рогова новым ведущим программы великолепным выбором. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я голосовал за него. Александр Рогов — профессиональный, хороший ведущий, телегеничный, моложавый, современный, и надо сказать, что он недалек от мира моды. И очень важно, что он ведет на другом канале свою личную программу, которая тоже пользуется успехом. На мой взгляд, из представленных кандидатур он лучше всего подходил», — отреагировал Васильев.

Также историк моды отметил, что, по его мнению, гарантом успеха программы была и остается телеведущая Эвелина Хромченко, которая с самого начала «Модного приговора» бессменно была в роли прокурора.

«Еще очень интересная деталь заключается в том, что весь состав редакции изменился: новые стилисты, в программу пришли новые редакторы, новые режиссеры», — добавил он.

Я уверен, что это будет новый свежий взгляд, который поможет многомиллионной аудитории Первого канала вновь полюбить эту программу, сделать ее опять всенародной Александр Васильев историк моды

Васильев напомнил, что программа «Модный приговор» появилась на телевидении 17 лет назад.

«Я вел ее тринадцать с лишним лет, пользовался очень большим успехом. Я счастлив, что программа не умерла. Я очень рад, что она будет продолжать свое дело. А я буду заниматься своими новыми проектами», — заключил историк моды.

Ранее стало известно, что стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу о перевоплощениях «Модный приговор» на Первом канале. Он победил в результате зрительского голосования.

«Модный приговор» вернулся в эфир Первого канала в начале января. Шоу, как и другие развлекательные программы, убрали из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года.