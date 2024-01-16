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13:01, 16 января 2024Интернет и СМИ

Стало известно имя нового ведущего «Модного приговора»

Стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу «Модный приговор»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Известный российский стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу о перевоплощениях «Модный приговор» на Первом канале. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Рогов победил в результате зрительского голосования. От зрителей он получил 45 процентов голосов. На втором месте оказался актер Игорь Верник. За него проголосовало 18 процентов публики.

Ранее сообщалось, что на место обвинителя, которое занял Рогов, претендовали также ведущие Александр Анатольевич, Константин Михайлов и стилист Даниил Грачев. Защитниками же хотели стать писательница и блогер Арина Холина, телеведущая Татьяна Геворкян, а также шоумен Антон Лаврентьев и певица Мия Бойка.

О том, что «Модный приговор» возвращается в эфир, стало известно 17 октября. Об этом сообщил генеральный продюсер Константин Эрнст.

Он также добавил, что историк моды Александр Васильев не останется в ней в роли ведущего. Позднее Васильев подтвердил его слова.

«Модный приговор», как и другие развлекательные программы, убрали из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года. Руководство канала заявило, что хочет сделать упор на общественно-политические программы. В сентябре того же года передачи стали возвращаться в эфир.

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