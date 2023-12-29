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15:15, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

«Модный приговор» вернется на Первый канал

Шоу «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала 2 января

Кадр: До и После (Before & After) HD / YouTube

Шоу о перевоплощениях «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала. Об этом стало известно из пресс-релиза телеканала, поступившего «Ленте.ру».

Первый после перерыва выпуск шоу выйдет 2 января в 10:15 по московскому времени. Сообщается, что в роли обвинителя останется телеведущая и стилист Эвелина Хромченко. Кто займет место судьи и защитника, неизвестно.

На место судьи будут пробоваться актер Игорь Верник, стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев, а также ведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов. Кандидатами на роль защитника стали телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев и певица Мия Бойка.

17 октября генеральный директор и продюсер Первого канала Константин Эрнст заявлял, что «Модный приговор» вернется в эфир с новым ведущим. Он добавил, что историк моды и телеведущий Александр Васильев, который был ведущим программы, не появится в ней. Васильев подтвердил это.

«Модный приговор» и другие развлекательные передачи перестали выходить на Первом канале в феврале 2022 года. Представители канала заявили, что хотят сделать упор на общественно-политические программы. В сентябре 2022 развлекательные шоу начали возвращаться в эфир.

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      Мария Большакова
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