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16:00, 17 октября 2023Интернет и СМИ

Бывший ведущий «Модного приговора» прокомментировал возвращение шоу в эфир

Историк моды Васильев заявил, что не будет главным судьей в «Модном приговоре»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Историк моды и телеведущий Александр Васильев заявил, что не будет главным судьей в программе о преображениях «Модный приговор» на Первом канале. Возвращение программы в эфир он прокомментировал «Радиоточке НСН».

«Есть обстоятельства, которые не позволяют мне занять кресло главного судьи, но это не значит, что я не вернусь в шоу», — заявил телеведущий. Он добавил, что это решение было «обоюдным». При этом он уточнил, что на его место «могут попробовать» трех историков моды и дизайнеров.

Васильев также заявил, что счастлив возвращению шоу. «У нас такая сильная команда, так что неважно, кто придет на мое место. Они справятся, они сделают это шоу замечательным», — высказался историк моды.

О том, что «Модный приговор» вернется на экраны сообщалось ранее во вторник, 17 октября. Ожидается, что съемки проекта начнутся в конце октября.

Развлекательные передачи, в том числе и «Модный приговор», убрали из сетки вещания Первого канала в 2022 году, после начала спецоперации. Тогда телеканал сделал упор на общественно-политические передачи.

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    Мария Большакова
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