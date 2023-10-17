Стало известно о возвращении в эфир «Модного приговора»

KP.RU: «Модный приговор» вернется в эфир осенью без Александра Васильева

Шоу «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала, съемки программы начнутся осенью. Об этом стало известно KP.RU.

Экс-сотрудник телеканала заявил изданию, что съемки программы должны стартовать в конце октября. «Пока непонятно — "Модный приговор" останется ежедневным или станет выходить только в выходной день: такой вариант обсуждался», — уточняет издание.

Отмечается, что в проекте не будет бывшего ведущего, историка моды Александра Васильева. Кроме того, обсуждается возвращение в программу Эвелины Хромченко.

Ранее Васильев заявил, что «Модный приговор» не возобновляется по нескольким причинам. Главной причиной отсутствия программы на телеэкране он назвал недостаток финансирования.

«Модный приговор», как и ряд других развлекательных передач, перестал выходить на Первом канале в феврале 2022 года. Телеканал тогда объявил об изменении сетки вещания в пользу программ общественно-политической направленности.