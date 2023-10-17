Стало известно о возвращении в эфир «Модного приговора»
Шоу «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала, съемки программы начнутся осенью. Об этом стало известно KP.RU.
Экс-сотрудник телеканала заявил изданию, что съемки программы должны стартовать в конце октября. «Пока непонятно — "Модный приговор" останется ежедневным или станет выходить только в выходной день: такой вариант обсуждался», — уточняет издание.
Отмечается, что в проекте не будет бывшего ведущего, историка моды Александра Васильева. Кроме того, обсуждается возвращение в программу Эвелины Хромченко.
Ранее Васильев заявил, что «Модный приговор» не возобновляется по нескольким причинам. Главной причиной отсутствия программы на телеэкране он назвал недостаток финансирования.
«Модный приговор», как и ряд других развлекательных передач, перестал выходить на Первом канале в феврале 2022 года. Телеканал тогда объявил об изменении сетки вещания в пользу программ общественно-политической направленности.