Александр Васильев высказался о судьбе «Модного приговора»

Ведущий «Модного приговора» Васильев согласился, что формат шоу устарел

Шоу «Модный приговор» не возвращается в эфир по нескольким причинам, убежден историк моды Александр Васильев. Отсутствие программы на Первом канале он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что шоу «Модный приговор», ведущими которого были певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев, не вернется в эфир до конца 2023 года из-за устаревшего формата. Об этом со ссылкой на источники сообщила «Комсомольская правда».

Историк моды согласился с тем, что формат шоу устарел. Однако главной причиной отсутствия «Модного приговора» на телеэкране он назвал недостаток финансирования.

«Дело в том, что до начала специальной военной операции вся реклама на Первом канале и конкретно в нашей программе была женской: это косметика, парфюмерия, лаки для ногтей, женское белье, прокладки. Они были все западного производства. Все эти рекламодатели ушли с российского рынка, и, естественно, они были главными финансистами нашего шоу», — пояснил Васильев.

Мы жили от продажи рекламы, одна минута рекламы в программе «Модный приговор» стоила 60 тысяч евро Александр Васильев историк моды

Кроме того, главные поставщики программы — Zara и H&M — тоже ушли с рынка, отметил он. «Это не значит, что одежды нет. Есть другие производители одежды, но они не так сконцентрированы в одном и том же месте. А программа была ежедневная, и надо было очень оперативно собирать образы», — добавил модельер.

Также Васильев отметил, что устарела риторика «Модного приговора». Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что шоу все время фокусировалось на западной моде: французском, итальянском, испанском, английском, американском стиле. Теперь же администрация канала хотела бы видеть в эфире передачу о национальной моде: уральской, сибирской, волжской.

«Это очень интересные темы. Я поддерживаю эту идею, но это программы на один день, а программа ежедневная. Один день — Сибирь, один день — Урал, один день — Волга, а все остальное?» — высказался телеведущий.

Именно из-за того, что у нас было огромное разнообразие международной моды, о которой мы постоянно говорили, шоу смотрело ежедневно 30 миллионов людей Александр Васильев историк моды

При текущей ситуации и геополитическом кризисе шоу действительно устарело, считает он. Однако, чтобы его переформатировать и вновь показывать на экранах, необходимо найти новое финансирование, новые источники одежды, новых дизайнеров, потому что многие эмигрировали, и новые темы для обсуждения, которые не будут касаться западноевропейской моды. По мнению Васильева, это нелегкая задача. Историк моды напомнил, что раньше ведущие в эфире говорили: «Теперь она выглядит как парижанка», — но в новом формате параллели нужно будет проводить с российскими регионами.

«Мы не вполне еще для этого созрели. Тем более нас покинула Надежда Бабкина — она сейчас работает на НТВ, а это недружественный канал Первому, поэтому у нас в судейском составе остались только Эвелина Хромченко и я», — добавил Васильев.

Собеседник «Ленты.ру» сообщил, что с большой радостью принял бы предложение вести шоу в новом формате, но оно пока не поступало. «Тут ведь не мое желание должно быть. Должно быть желание администрации Первого канала, желание финансистов и желание политиков видеть именно нас во главе лидеров модного мнения России», — подытожил он.

Ранее певица и телеведущая Надежда Бабкина рассказала, что покинула программу «Модный приговор» на Первом канале, потому что представители шоу долгое время не выходили с ней на связь. В настоящее время она работает в проекте «Модный vs Народный».

Шоу «Модный приговор» перестало выходить в эфир в феврале 2022 года. Руководство канала объяснило это тем, что на время решило отказаться от развлекательного контента в пользу общественно-политических программ.