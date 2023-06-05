Ведущая «Модного приговора» назвала неожиданную причину ухода с Первого канала

Бабкина заявила, что покинула «Модный приговор», так как с ней долго не выходили на связь

Певица и телеведущая Надежда Бабкина поделилась подробностями ухода из телевизионного шоу «Модный приговор» на Первом канале, где она проработала 12 лет. Причину отказа от работы в передаче она назвала в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Артистка заявила, что покинула программу, потому что представители шоу долгое время не выходили на связь с ней. «Я ни с кем не скандалила, дурного ничего сказать не могу. Но полтора, почти два года (с закрытия программы – прим. «Ленты.ру») — полное затишье. Человек не был востребован. А меня звали на другие программы. Вот я и пошла», — рассказала Бабкина, ставшая весной 2023 года ведущей передачи «Модный vs Народный» на канале НТВ.

Телеведущая также отметила, что у нее не было контракта с Первым каналом, поэтому решение о ее уходе не нужно было с кем-либо согласовывать. Для некоторых оно стало неожиданностью: по словам певицы, ей поступали неоднозначные звонки от представителей канала. «Спрашивали: “Как так? Зачем?” А я им говорю: “Я же полтора года верой и правдой вам служила”. Как же я ушла вот так, не спросясь (...) Я крепостная. Оказывается», — поделилась артистка.

Ранее ведущий «Модного приговора» и историк моды Александр Васильев заявил, что передача не смогла вернуться в эфир, потому что лишилась рекламодателей. При этом новую программу на НТВ с участием Надежды Бабкиной ведущий назвал суррогатом.

Шоу «Модный приговор» перестало выходить в эфир в феврале 2022 года. Руководство канала объяснило это тем, что на время решило отказаться от развлекательного контента в пользу общественно-политических программ.