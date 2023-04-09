Васильев объяснил причины закрытия шоу «Модный приговор»

Васильев заявил, что шоу «Модный приговор» не вернулось в эфир из-за рекламодателей

Историк моды Александр Васильев в интервью со Светланой Бондарчук объяснил причину закрытия шоу «Модный приговор» на Первом канале.

«"Модный приговор" закрыли 24 февраля 2022 года, объясняя, что Первый канал отказывается от развлекательного контента. В тот же день закрыли "Давай поженимся", "Жить здорово", "Урганта"… Всех закрыли в один день! И стали показывать другие программы на темы, которые соответствуют злобе дня», — рассказал Васильев.

Телеведущий заявил, что шоу «Модный приговор» не смогло вернуться в эфир, потому что лишилось рекламодателей. По словам Васильева, во-первых, закрылись магазины Zara и H&M — которые предоставляли одежду — также с рынка ушли рекламодатели, которые ранее предоставляли рекламу. Кроме того, повлияла нехватка стилистов, которые «разбежались по другим каналам», заключил историк моды.

Помимо этого, он назвал «суррогатом» новое шоу «Модный vs Народный» на телеканале НТВ с Владиславом Лисовцом и Надеждой Бабкиной в роли телеведущих.

Последние выпуски программы «Модного приговора» вышли в эфир год назад, когда сетка вещания была изменена из-за специальной военной операции в пользу программ общественно-политической направленности.