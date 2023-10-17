Эрнст раскрыл подробности возвращения «Модного приговора» в эфир Первого канала

Эрнст заявил, что «Модный приговор» вернется на Первый канал с новым ведущим

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил о возвращении программы «Модный приговор» в эфир. В разговоре с ТАСС он заявил, что в передаче появится новый ведущий вместо историка моды Александра Васильева.

«Программа "Модный приговор" скоро вернется в эфир Первого канала по многочисленным просьбам наших телезрительниц. Ведущий будет новый, могу сказать, что это точно будет не Александр Васильев», — раскрыл подробности возвращения передачи Эрнст.

Он добавил, что из старого состава в шоу останется эксперт моды Эвелина Хромченко.

О том, что «Модный приговор» снова начнут показывать на Первом канале, стало известно ранее 17 октября. По словам бывшего сотрудника канала, съемки программы должны стартовать в конце октября. Он также сообщил, что в передаче сменится ведущий. Васильев, комментируя эту информацию, подтвердил, что больше не будет занимать кресло главного судьи в шоу. При этом он допустил, что может вернуться в передачу.

«Модный приговор» и другие развлекательные программы перестали выходить на Первом канале в феврале 2022 года. Руководство канала объяснило такое решение желанием сделать упор на показ общественно-политических передач. В сентябре Эрнст объявил о постепенном возвращении развлекательных шоу в эфир.