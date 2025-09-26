«Он не поедет даже за 150 тысяч евро». Историк моды Александр Васильев отказался возвращаться в Россию за любые деньги. Почему?

Телеведущий и историк моды Александр Васильев отказался возвращаться в Россию, которую покинул после начала специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что не приедет ни за какие деньги.

Около трех лет назад искусствовед уехал из страны и обосновался во Франции. С тех пор он периодически путешествует, зарабатывая на лекциях о моде. В то же время в соцсетях Васильев продолжает рекламировать женский онлайн-клуб, юридическое руководство которого находится в России. Помимо прочего, историк моды предлагает свои услуги по проведению мероприятий, однако отказывается от любых денег, когда речь идет об ивентах в России.

Как стало известно Telegram-каналу Shot, в последний раз Васильев отказался от проведения вечера в РФ, за который ему предлагали 15 миллионов рублей. Кроме того, представители историка моды подчеркивают, что у Васильева крайне плотное расписание на 2026 год, так что поездке на Родину в нем просто нет места.

Историк моды Александр Васильев Фото: @alexandre_vassiliev

Модный бренд Васильева в России оказался в долгах

У компании российского искусствоведа нашли крупные долги. Речь идет о его модном бренде под названием «Лилии Александра Васильева», который был создан еще в 2011 году.

Компания известна многочисленными коллаборациями с производствами. Под брендом продаются предметы из фарфора и камня, а также текстиль. Сам Васильев приложил руку к созданию эксклюзивной коллекции предметов роскоши, которые также были успешно распроданы по России.

В последние годы бренд деятеля искусства приносил ему довольно мало прибыли. За 2024 год компания вышла в ноль по доходам и расходам, хотя еще в 2023-м Васильев получил от бренда 655 тысяч рублей прибыли.

В мае 2025 года у компании обнаружили около 300 тысяч долгов. В сумму включены четыре тысячи рублей за госпошлины, десять тысяч — за страховые взносы, восемь тысяч — за налог по упрощенной системе налогообложения, и еще 278 тысяч «набежали» в качестве пени.

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Васильев назвал свою эмиграцию лотерейным билетом

Экс-ведущий программы «Модный приговор» прокомментировал свой переезд во Францию. Он назвал эмиграцию лотерейным билетом.

Кому-то повезло, кому-то нет. Много зависит от ваших способностей и энергии — к таланту, к языкам, к работоспособности, к коммуникабельности Александр Васильев историк моды

Искусствовед призвал россиян, переезжающих за границу, с уважением относиться к традициям и законам других стран. Он заметил, что это позволяет быстрее адаптироваться в новой среде.