«Зима в Москве станет теплее на 7-10 градусов». Гендиректор фонда «Природа и люди» рассказал о влиянии человека на климат

Гендиректор фонда «Природа и люди» Рыбаков рассказал о роли человека в изменении климата

Изменение климата все чаще рассматривается не как естественный природный процесс, а как результат деятельности человека, влияющий на экосистемы, экономику, социальную сферу. Об этом в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков.

Человек — ключевой фактор текущих климатических изменений

Рыбаков, ссылаясь на доклады Росгидромета, однозначно указывает, что на длительной дистанции — полвека и более — главной причиной изменения климата является антропогенное воздействие, то есть человека.

Да, на коротких временных отрезках естественные вариации могут ускорять или замедлять потепление. Однако если брать тренд за 50-100 лет, научное климатическое сообщество, все, кто занимается физикой атмосферы и океана, едино: человек — ключевой фактор текущих климатических изменений Сергей Рыбаков Генеральный директор фонда «Природа и люди»

Эксперт отметил, что такие климатические изменения прежде всего создают серьезную нагрузку на здоровье людей, особенно в регионах, исторически адаптированных к умеренному климату, таких как Москва. Рыбаков подчеркнул, что при условии кардинального снижения антропогенного воздействия к концу века последствия могут стабилизироваться на относительно приемлемом уровне. Эксперт добавил, что эта задача является сложной, но достижимой.

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По словам Рыбакова, около 200 из них составляют сильные осадки, около 120 — опасные ветра, еще 80 — заморозки.

Климат Москвы стремительно меняется

Эксперт привел прогноз Главной геофизической обсерватории, которая выявила, что в течение XXI века зимние температуры в Москве могут повыситься на 7-10 градусов. Отмечается, что зима станет более сырой, с преобладанием дождей над снегопадами. Летние температуры, по оценкам специалистов, вырастут на 4-5 градусов, а температура выше 30 градусов будет фиксироваться значительно чаще, при этом волны жары станут продолжительными, а достижение отметок в 40 градусов и выше маловероятно.

Беспокоиться нужно не о «рекордах» температуры, а о длительности и частоте волн жары Сергей Рыбаков Генеральный директор фонда «Природа и люди»

Эксперт также подчеркнул, что основную проблему представляет именно рост нестабильности климата, чередование аномальных снегопадов и аномальной жары, а не просто повышение средней температуры.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Беспилотники и ИИ помогают в сохранении природы

По словам Рыбакова, в природоохранной деятельности все активнее применяются беспилотные авиационные системы и технологии искусственного интеллекта. В апреле 2026 года министерство природных ресурсов и экологии России представило программу до 2036 года, предусматривающую расширение гражданского применения дронов в семи пилотных регионах страны.

Такие технологии позволяют не только фиксировать экологические риски, но и оперативно реагировать на них с помощью технических средств контроля.

«В рамках этого проекта при поддержке фонда "Природа и люди" была запущена система радиоэлектронной борьбы на заповедных территориях. Мы это сделали на Байкале», — отметил эксперт.

Гендиректор фонда рассказал, что системы РЭБ помогают противодействовать трем основным угрозам.

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По словам Рыбакова, в рамках природоохранной деятельности также расширяется применение технологий искусственного интеллекта. ИИ активно применяется в решении задач, связанных с опустыниванием и деградацией земель. В качестве примера эксперт привел международные проекты, в том числе в странах Ближнего Востока, где такие разработки используются для планирования посадок деревьев, мониторинга состояния почв и управления водными ресурсами. Это позволяет точно прогнозировать развитие процессов опустынивания и снижать их последствия.

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Фундамент заботы о природе закладывается в детстве

Отвечая на вопрос о том, как прививать людям идею важности заботы о природе, эксперт отметил, что основы экологического мышления закладываются в детстве, однако во взрослом возрасте человек способен переосмыслить свое отношение к природе и окружающей среде.

Он подчеркнул, что каждый человек, являясь частью системы потребления, влияет на экологическую ситуацию через повседневные решения, включая рациональное использование ресурсов и выбор продукции с меньшим углеродным следом.