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15:18, 8 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

«Зима в Москве станет теплее на 7-10 градусов». Гендиректор фонда «Природа и люди» рассказал о влиянии человека на климат

Гендиректор фонда «Природа и люди» Рыбаков рассказал о роли человека в изменении климата
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Изменение климата все чаще рассматривается не как естественный природный процесс, а как результат деятельности человека, влияющий на экосистемы, экономику, социальную сферу. Об этом в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков.

Человек — ключевой фактор текущих климатических изменений

Рыбаков, ссылаясь на доклады Росгидромета, однозначно указывает, что на длительной дистанции — полвека и более — главной причиной изменения климата является антропогенное воздействие, то есть человека.

Да, на коротких временных отрезках естественные вариации могут ускорять или замедлять потепление. Однако если брать тренд за 50-100 лет, научное климатическое сообщество, все, кто занимается физикой атмосферы и океана, едино: человек — ключевой фактор текущих климатических изменений

Сергей РыбаковГенеральный директор фонда «Природа и люди»

Эксперт отметил, что такие климатические изменения прежде всего создают серьезную нагрузку на здоровье людей, особенно в регионах, исторически адаптированных к умеренному климату, таких как Москва. Рыбаков подчеркнул, что при условии кардинального снижения антропогенного воздействия к концу века последствия могут стабилизироваться на относительно приемлемом уровне. Эксперт добавил, что эта задача является сложной, но достижимой.

В 2 раза
увеличилось число опасных метеорологических явлений на территории России за последние 20-25 лет

По словам Рыбакова, около 200 из них составляют сильные осадки, около 120 — опасные ветра, еще 80 — заморозки.

Климат Москвы стремительно меняется

Эксперт привел прогноз Главной геофизической обсерватории, которая выявила, что в течение XXI века зимние температуры в Москве могут повыситься на 7-10 градусов. Отмечается, что зима станет более сырой, с преобладанием дождей над снегопадами. Летние температуры, по оценкам специалистов, вырастут на 4-5 градусов, а температура выше 30 градусов будет фиксироваться значительно чаще, при этом волны жары станут продолжительными, а достижение отметок в 40 градусов и выше маловероятно.

Беспокоиться нужно не о «рекордах» температуры, а о длительности и частоте волн жары

Сергей РыбаковГенеральный директор фонда «Природа и люди»

Эксперт также подчеркнул, что основную проблему представляет именно рост нестабильности климата, чередование аномальных снегопадов и аномальной жары, а не просто повышение средней температуры.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Беспилотники и ИИ помогают в сохранении природы

По словам Рыбакова, в природоохранной деятельности все активнее применяются беспилотные авиационные системы и технологии искусственного интеллекта. В апреле 2026 года министерство природных ресурсов и экологии России представило программу до 2036 года, предусматривающую расширение гражданского применения дронов в семи пилотных регионах страны.

Такие технологии позволяют не только фиксировать экологические риски, но и оперативно реагировать на них с помощью технических средств контроля.

«В рамках этого проекта при поддержке фонда "Природа и люди" была запущена система радиоэлектронной борьбы на заповедных территориях. Мы это сделали на Байкале», — отметил эксперт.

Гендиректор фонда рассказал, что системы РЭБ помогают противодействовать трем основным угрозам.

  1. Использование дронов браконьерами
  2. Использование дронов туристами
  3. Запуск БПЛА на заповедных территориях без разрешения

По словам Рыбакова, в рамках природоохранной деятельности также расширяется применение технологий искусственного интеллекта. ИИ активно применяется в решении задач, связанных с опустыниванием и деградацией земель. В качестве примера эксперт привел международные проекты, в том числе в странах Ближнего Востока, где такие разработки используются для планирования посадок деревьев, мониторинга состояния почв и управления водными ресурсами. Это позволяет точно прогнозировать развитие процессов опустынивания и снижать их последствия.

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Фундамент заботы о природе закладывается в детстве

Отвечая на вопрос о том, как прививать людям идею важности заботы о природе, эксперт отметил, что основы экологического мышления закладываются в детстве, однако во взрослом возрасте человек способен переосмыслить свое отношение к природе и окружающей среде.

Он подчеркнул, что каждый человек, являясь частью системы потребления, влияет на экологическую ситуацию через повседневные решения, включая рациональное использование ресурсов и выбор продукции с меньшим углеродным следом.

Вклад каждого — это не абстрактная добродетель, а конкретное действие (...) Безусловно решить проблему в одиночку нельзя, но без индивидуального и ответственного подхода ее не решит и все человечество

Сергей РыбаковГенеральный директор фонда «Природа и люди»
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