Кремль назвал преступлением атаку ВСУ на пассажирский поезд в Крыму. В Москве говорят о новом ударе возмездия

Песков: Действия ВСУ осложняют переход к мирному урегулированию конфликта

Действия Киева, подобные удару по поезду «Москва — Симферополь», осложняют попытки перехода к мирному урегулированию. Таким образом атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд в Крыму, жертвой которой стал человек, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента назвал удар по поезду, который следовал из Москвы в Симферополь, преступлением Киева. По его словам, Украина такими действиями делает все, чтобы затормозить процесс поиска мирного соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России пообещали удар возмездия после атаки ВСУ на поезд в Крыму

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя атаку Киева на поезд, заявил, что ВСУ, совершенно не стесняясь, бьют по гражданским объектам с мирным населением, а именно по пассажирским поездам, которые следуют с отдыхающими в Крым или обратно.

«Стараются этими террористическими ударами навести панику в Крыму, перевязать как-то все логистические цепочки, сломать высокий сезон, когда люди зарабатывают деньги, что совершенно нормально. В свое время не давали в Крым воду — теперь не дают, чтобы там люди зарабатывали. Уничтожать мирное население, чтобы внести сумятицу, чтобы люди не ездили в Крым — все это уже государственная политика Украины», — сказал он.

Политик отметил, что противник получит за удары по мирному населению удар возмездия, прежде всего ориентированный на уничтожение логистических цепочек, по которым на Украину идет вооружение из Европы, и на ликвидацию западных наемников, которые поддерживают нападающий на гражданское население режим.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, в свою очередь, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский атакой на гражданские поезда демонстрирует ужесточение ведения боевых действий с целью убедить Запад в якобы перехвате инициативы. Полковник также отметил, что в таких действиях украинских властей отчетливо видится британский почерк. Он уверен, что британцы таким образом хотят принести вред не только российскому президенту, но и всему народу.

8 июня дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд «Москва — Симферополь». Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что удар пришелся по тепловозу, в результате чего жертвой стал помощник машиниста, а сам машинист получил ранения.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Данный удар ВСУ стал продолжением серии атак Киева на гражданские поезда

Удар Вооруженных сил Украины по пассажирскому поезду «Москва — Симферополь» 8 июня стал продолжением серии атак Киева на гражданские поезда.

Так, 4 июня украинские военные атаковали пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. Тогда пострадали четыре человека, один из них не выжил.

3 июня сообщалось, что ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой. Несколько вагонов получили повреждения. Утверждалось, что в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе дети. Кроме того, была повреждена инфраструктура вокзала.

В тот же день в районе населенного пункта Енакиево под Горловкой Донецкой Народной Республики украинский БПЛА врезался в пассажирский автобус. Жизней лишились семь гражданских лиц, еще 11 человек получили ранения.

Запад заподозрили в причастности к смертельной атаке на поезд в Крыму

Страны Запада и Европы могут быть причастны к смертельной атаке ВСУ на пассажирский поезд в Крыму. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Я думаю, Европа и Запад замешаны в этом [ударе по поезду] в полном объеме. Не забываем про разведданные и такую структуру, как Palantir. Потому что по характеру атак наблюдается как раз отработка поиска уязвимых мест и направление туда беспилотников», — сказал Леонков.

По его словам, по тактике нанесения таких ударов видно, что применение беспилотников и ракетных комплексов просчитывается искусственным интеллектом.

Депутат Госдумы Александр Толмачев, в свою очередь, подчеркнул, что попытки ВСУ атаковать Крым обречены на провал. «Замысел врага не удастся. Напротив, провокации вызывают противодействие и ответ со стороны Вооруженных сил РФ. Армия России продвигается к своим целям и задачам», — констатировал депутат.