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14:05, 8 июня 2026Россия

Запад заподозрили в причастности к смертельной атаке на поезд в Крыму

Военный эксперт Леонков: Запад может быть причастен к атаке на пассажирский поезд в Крыму
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Страны Запада и Европы могут быть причастны к смертельной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд в Крыму. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru.

«Я думаю, Европа и Запад замешаны в этом [ударе по поезду] в полном объеме. Не забываем про разведданные и такую структуру, как Palantir. Потому что по характеру атак наблюдается как раз отработка поиска уязвимых мест и направление туда беспилотников», — сказал Леонков.

По его словам, по тактике нанесения таких ударов видно, что применение беспилотников и ракетных комплексов просчитывается искусственным интеллектом.

ВСУ ударили по пассажирскому поезду «МоскваСимферополь» 8 июня. По информации главы Крыма Сергея Аксенова, жертвой атаки стал помощник машиниста, еще один человек получил ранения. В Кремле отреагировали на смертельный удар украинского дрона и заявили, что подобные действия Киева осложняют попытки движения к мирному урегулированию конфликта.

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