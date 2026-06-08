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13:34, 8 июня 2026РоссияЭксклюзив

Полковник назвал цель атаки на поезд «Москва — Симферополь»

Полковник Матвийчук: Атакой на мирных Зеленский хочет убедить в перехвате инициативы в СВО
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский атакой на гражданские поезда демонстрирует ужесточение ведения боевых действий с целью убедить Запад в перехвате инициативы, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал удар по пассажирскому поезду, следовавшему из Москвы в Симферополь.

Военный эксперт рассказал, что на сегодня Украина занимается эскалацией конфликта с целью убедить западное сообщество в перехвате инициативы в специальной военной операции (СВО). По его словам, Зеленский пытается выйти в лидеры по ведению информационной политики, согласно которой теперь он якобы диктует условия на поле боя.

«Вспомните хотя бы его заявление о том, что он якобы разрешает нам вести парад на Красной площади. Или вот письмо президенту [России] Владимиру Путину, где он приказывает сдаваться. Запад уверует в то, что перелом наступает, и Украина якобы действительно побеждает на поле боя. Ведь информационный шум нельзя проверить», — объяснил Матвийчук.

Полковник также отметил, что в таких действиях украинских властей отчетливо видится британский почерк. Он уверен, что британцы таким образом хотят принести вред не только российскому президенту, но и всему народу, переломив политическую ситуацию в свою сторону.

Сегодняшний удар стал продолжением серии атак ВСУ на гражданские поезда. Так, 4 июня украинские военные атаковали пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. Тогда пострадали четыре человека, один из них не выжил.

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