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14:13, 8 июня 2026Россия

В Госдуме порассуждали о попытках ВСУ атаковать Крым

Депутат Толмачев заявил, что попытки ВСУ атаковать Крым обречены на провал
Майя Назарова

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым обречены на провал. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, его рассуждение по ситуации приводит NEWS.ru.

По мнению парламентария, украинские военные сейчас пытаются навредить сухопутному транспорту, автомобильным и железнодорожным артериям на полуострове.

«Замысел врага не удастся. Напротив, провокации вызывают противодействие и ответ со стороны Вооруженных сил РФ. Армия России продвигается к своим целям и задачам», — поделился Толмачев.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что смертельный удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет мирное урегулирование конфликта.

Украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд «МоскваСимферополь» 8 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что удар пришелся по тепловозу, в результате чего жертвой стал помощник машиниста, а сам машинист получил ранения.

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