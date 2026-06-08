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15:28, 8 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме заявили о новой тактике ВСУ против России

Депутат Журавлев: ВСУ переходят на гражданскую инфраструктуру России
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

У украинцев дронов становится все больше, и теперь они переходят к атакам на мирную российскую инфраструктуру и транспорт, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что дрон атаковал поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. Жертвой атаки стал один человек — помощник машиниста.

Депутат заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят на гражданскую инфраструктуру, включая поезда, локомотивы, фуры и вообще всю транспортную логистику. Он подчеркнул, что России нужно срочно предпринимать меры, иначе это будет только усиливаться.

«Нужно бить непосредственно по местам их подвоза из-за рубежа, но не забывать о том, где комплектующие для беспилотников производят — в Европе. Наши спецслужбы публиковали ведь целый список заводов. Считаю, надо уже прекращать бояться, и раз Европа сама говорит, что она с нами воюет, бить по этим самым заводам, которые делают оружие, убивающее наших детей», — сказал Журавлев.

Сегодняшний удар стал продолжением серии атак ВСУ на гражданские поезда. Так, 4 июня украинские военные атаковали пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. Тогда пострадали четыре человека, один из них не выжил.

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