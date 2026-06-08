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15:26, 8 июня 2026Спорт

Роднина оценила перспективы Валиевой в политике

Депутат Госдумы Ирина Роднина оценила перспективы фигуристки Камилы Валиевой в политике
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила перспективы фигуристки Камилы Валиевой в политике. Ее слова приводит Sport24.

«Не знаю, смогла бы она себя проявить там или нет. Мне кажется, Камила еще что-то в спорте не досказала, поэтому, наверняка, в ее планы входит что-то решать в том, чем она сейчас занимается», — сказала Роднина.

Также трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию ответила на вопрос, может ли она представить Валиеву в Госдуме. «Да всех можно представить. Но представлять надо не мне, а избирателям. Давайте дождемся, когда придет время, а не будем гадать на кофейной гуще», — заявила Роднина.

Валиева стала чемпионкой Олимпиады-2022 в командных соревнованиях. Однако в ее допинг-пробе, взятой в 2021 году, нашли запрещенный препарат триметазидин, после чего спортсменку дисквалифицировали на четыре года, а российских фигуристов лишили золота Олимпийских игр.

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