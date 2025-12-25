Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
08:07, 25 декабря 2025Спорт

У Камилы Валиевой завершилась дисквалификация

У Камилы Валиевой завершилась четырехлетняя дисквалификация за допинг
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева получила право выступать на соревнованиях в связи с истечением ее четырехлетней дисквалификации. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях. Она была отстранена на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021 года.

Ранее решение по делу Валиевой исчезло с сайта CAS. 19-летняя спортсменка, до дисквалификации работавшая с тренером Этери Тутберидзе, перешла к Светлане Соколовской. С октября у Валиевой есть возможность тренироваться в группе.

До этого заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предрекла будущее Валиевой после возвращения. Она выразила уверенность, что спортсменка полностью восстановит форму и подготовится к соревнованиям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа заподозрили в изнасиловании. Как с этим связано дело Эпштейна?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Маньяк-каннибал Спесивцев задолжал миллион рублей дочери одной из жертв

    У Камилы Валиевой завершилась дисквалификация

    Скандальная порнозвезда Бонни Блю прикрыла зад флагом выславшей ее страны

    Стало известно о еще миллионе связанных с Эпштейном дел

    Российский хоккеист объяснил решение остаться в Северной Америке после окончания карьеры

    Раскрыта сумма иска к рекордсмену-взяточнику из МВД России

    Россиян призвали откладывать на пенсию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok