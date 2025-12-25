У Камилы Валиевой завершилась дисквалификация

У Камилы Валиевой завершилась четырехлетняя дисквалификация за допинг

Российская фигуристка Камила Валиева получила право выступать на соревнованиях в связи с истечением ее четырехлетней дисквалификации. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях. Она была отстранена на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021 года.

Ранее решение по делу Валиевой исчезло с сайта CAS. 19-летняя спортсменка, до дисквалификации работавшая с тренером Этери Тутберидзе, перешла к Светлане Соколовской. С октября у Валиевой есть возможность тренироваться в группе.

До этого заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предрекла будущее Валиевой после возвращения. Она выразила уверенность, что спортсменка полностью восстановит форму и подготовится к соревнованиям.