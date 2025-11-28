Спорт
Тарасова предрекла будущее Валиевой после возвращения

Татьяна Тарасова: Валиева вернется и будет полностью готова к соревнованиям
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала возможный вариант развития будущей спортивной карьеры российской фигуристки Камилы Валиевой после дисквалификации. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова выразила уверенность, что спортсменка сумеет в полной мере восстановить свою форму и подготовиться к соревнованиям. «Она очень талантливая девушка, ее катание было по-своему уникальным и достойным. Лично я буду очень рада ее возвращению», — заявила специалист.

Ранее сообщалось, что Валиева начала готовить программы для выступления на соревнованиях. Спортсменка перешла от тренера Этери Тутберидзе в группу Светланы Соколовской.

Валиева приступила к тренировкам 25 октября после отстранения из-за допинга. С 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

