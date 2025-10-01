Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Монако
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Ювентус
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Боруссия Д
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетик Б
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Пари Нижний Новгород
0:1
1-й тайм
live
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа C. 5-й тур
Локомотив М
Сегодня
20:30 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Балтика
Сегодня
20:30 (Мск)
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
Олимпиакос
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Наполи
Сегодня
22:00 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Карабах
Сегодня
19:45 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Юнион
Сегодня
19:45 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
18:20, 1 октября 2025Спорт

Тарасова оценила планы Валиевой возобновить спортивную карьеру

Тарасова: Хочется, чтобы Камила возобновила спортивную карьеру
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила информацию о том, что российская фигуристка Камила Валиева планирует возобновить спортивную карьеру. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова отметила, что поддерживает решение Валиевой вернуться в спорт. «Дай бог, Камила восстановится, мы посмотрим. Всегда хочется, чтобы человек смог восстановиться», — заявила она.

Ранее стало известно, что Валиева планирует вернуться в спорт. 25 октября спортсменка официально сможет возобновить тренировки. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон сделал новое заявление о судьбе активов России

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    Найдены останки динозавра возрастом 240 миллионов лет с сохранившейся чешуей

    Тарасова оценила планы Валиевой возобновить спортивную карьеру

    Награжденному медалями бойцу СВО отказали в выплатах из-за паспорта

    Названы главные осенние тренды показов прошедших Недель моды

    Раскрыта возможная причина расправы россиянина над женой и детьми

    Российские подростки толпой набросились и жестоко избили ровесника с эпилепсией

    Наполненная кровью ванна после расправы над россиянкой и дочерями попала на видео

    Неопознанные БПЛА заметили над Германией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости