Тарасова оценила планы Валиевой возобновить спортивную карьеру

Тарасова: Хочется, чтобы Камила возобновила спортивную карьеру

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила информацию о том, что российская фигуристка Камила Валиева планирует возобновить спортивную карьеру. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова отметила, что поддерживает решение Валиевой вернуться в спорт. «Дай бог, Камила восстановится, мы посмотрим. Всегда хочется, чтобы человек смог восстановиться», — заявила она.

Ранее стало известно, что Валиева планирует вернуться в спорт. 25 октября спортсменка официально сможет возобновить тренировки. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).