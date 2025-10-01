Спорт
13:11, 1 октября 2025Спорт

Стало известно о планах Валиевой возобновить спортивную карьеру

«СЭ»: Валиева планирует возобновить спортивную карьеру
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева планирует возобновить спортивную карьеру. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу» («СЭ»), который ссылается на два источника, знакомых с ситуацией.

25 октября спортсменка официально сможет возобновить тренировки. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Ранее возможность возвращения Валиевой в профессиональный спорт оценила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Все у нее нормально и с техникой, и с физической формой. Захочет восстановиться — восстановится», — заявила она.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).

    Все новости