Тарасова оценила возможность возвращения Валиевой в фигурное катание

Тренер Тарасова призналась, что будет рада возвращению Валиевой в спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила возможность возвращения российской фигуристки Камилы Валиевой в фигурное катание. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова прокомментировала недавнее выступление Валиевой в шоу Ильи Авербуха и отметила, что спортсменка находится в хорошей спортивной форме. «Это простейший каскад, она его прыгает всегда. Все у нее нормально и с техникой, и с физической формой. Захочет восстановиться — восстановится», — заявила спикер.

Она добавила, что положительно отреагирует на возвращение спортсменки. «Если она захочет и сможет вернуться, (...) я буду очень рада», — призналась тренер.

Ранее Тарасова высказалась об однополых дуэтах в фигурном катании. По ее мнению, для таких пар нужно сначала провести отдельные соревнования.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного триметазидина. Спортсменка была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.