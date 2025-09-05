Тарасова: Для однополых дуэтов в фигурном катании нужны отдельные соревнования

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об однополых дуэтах в фигурном катании. Ее слова приводит ТАСС.

По ее мнению, для таких пар нужно сначала провести отдельные соревнования. «Посмотреть, что это такое, как это будет развиваться. А потом уже вставлять это в соревнования так, как сочтут нужным профессионалы», — заявила Тарасова.

Она добавила, что в некоторых странах фигурным катанием занимается мало мужчин. «У нас в России всего достаточно, все по-человечески», — заявила тренер.

Ранее стало известно, что на официальном турнире по танцам на льду в Финляндии впервые в истории выступит однополый дуэт. Его составят финская и британская фигуристки Эмма Аалто и Милли Коллинг.