На турнире по танцам на льду в Финляндии впервые выступит однополый дуэт

На турнире по танцам на льду в Финляндии впервые выступит женская пара

На официальном турнире по танцам на льду в Финляндии впервые в истории выступит однополый дуэт. Об этом сообщает Kirkko ja kaupunki.

Финская и британская фигуристки Эмма Аалто и Милли Коллинг выступят на внутренних финских соревнованиях. Женская пара сможет принять участие в стартах после пересмотра правил федерации, согласно которым спортсменок будут обозначать как «фигурист А» и «фигурист Б» вместо общепринятых «мужчина» и «женщина».

При этом правила Международного союза конькобежцев (ISU) не изменятся. Сейчас в соревнованиях под эгидой ISU такие дуэты участия не принимают.

В феврале 2025 года женские пары в фигурном катании оценила трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Она отметила, что подобные дуэты давно существуют.