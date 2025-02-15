Роднина оценила однополые пары в фигурном катании

Роднина об однополых парах фигуристов: Это не однополые браки — не путайте

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила однополые женские пары в фигурном катании. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что подобные дуэты уже давно существуют. «Почему я должна быть против однополых пар? Это однополые пары, а не браки — не путайте», — подчеркнула она.

Депутат также поделилась мнением о мужских парах. «Если нравится, то пускай катаются. Эти соревнования, как и синхронные линии, стали возникать, потому что не все могут прыгать тройные и четверные, и даже двойные не все могут прыгнуть. Но люди любят фигурное катание», — рассказала Роднина.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, оценивая данный вопрос, предсказал, что западные фигуристы в будущем начнут выступать с кошками и собаками. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поддержала соревнования однополых дуэтов.

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили как женский дуэт на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе. В соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев такие дуэты участия не принимают.