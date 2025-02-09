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11:46, 9 февраля 2025Спорт

Олимпийский чемпион оценил идею создания однополых дуэтов в фигурном катании

Олимпийский чемпион Васильев: Фигуристы-содомиты выступают в однополых дуэтах
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kichigin / Shutterstock / Fotodom  

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил идею создания однополых дуэтов в фигурном катании. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Раз западные фигуристы-содомиты начали выступать в однополых дуэтах, думаю, дальше они будут выступать с кошками и собаками. Зоофилия у них не запрещена официально, поэтому и такие дуэты можем увидеть, к сожалению», — заявил Васильев. По его мнению, это сочетается с западными ценностями.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поддержала соревнования однополых дуэтов в этом виде спорта. «Почему бы и нет, пускай развиваются», — заключила она.

В 2022 году Федерация фигурного катания Канады разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах. В соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев такие дуэты участия не принимают. Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили как женский дуэт на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе.

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