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13:34, 7 февраля 2025Спорт

Олимпийская чемпионка высказала отношение к однополым дуэтам в танцах на льду

Бестемьянова об однополых дуэтах в танцах на льду: Почему бы и нет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала отношение к однополым дуэтам в этом виде спорта. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

По мнению экс-спортсменки, такие пары должны соревноваться между собой. «Нельзя их вводить к классическим, потому что это разные категории. Почему бы и нет, пускай развиваются», — отметила Бестемьянова.

В 2022 году Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах. На соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) такие дуэты не выступают.

Наталья Бестемьянова в паре с Андреем Букиным взяла золото на Олимпиаде 1988 года. Она также является вице-чемпионкой Игр-1984 и четырехкратной чемпионкой мира.

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