Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
95:82
Завершен
Самара
Единая лига ВТБ|1-й этап
Аргентина
1:0
1-й тайм
live
Хорватия
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/2 финала
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
21:35, 13 декабря 2022Спорт

В Канаде фигуристам разрешили выступать на турнирах в однополых дуэтах

Федерация фигурного катания Канады разрешила выступать на турнирах однополым дуэтам
Тесса Вирчу и Скотт Мойр

Тесса Вирчу и Скотт Мойр. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах. Об этом сообщается на сайте организации.

Skate Canada изменила определение «команда» для спортсменов, выступающих в парных видах. Теперь составлять команду должны «фигурист А и фигурист B», а не «мужчина и женщина», как это было предписано правилами ранее. «Это изменение во многом подтолкнет спорт вперед благодаря созданию новых интересных программ спортсменов, которые теперь могут выступать вместе», — заявил трехкратный олимпийский чемпион в танцах на льду Скотт Мойр.

Отмечается, что изменения касаются только внутренних канадских соревнований. Турниры под эгидой Международного союза конькобежцев будут проходить по общепринятым правилам.

10 января стало известно, что США впервые отправят на зимние Олимпийские игры небинарного спортсмена. В состав сборной по фигурному катанию был включен Тимоти Ледук, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы. Ледук выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
В Венгрии допустили изменение газовых контрактов с Россией
Экс-президента Франции потребовали приговорить к трем годам тюрьмы условно
Замгенсека ООН посетил Херсон
Европа отложила вопрос о введении потолка цен на газ
Кириенко назвал число добровольцев из ОНФ в зоне спецоперации
Тарасова оценила идею разрешить однополые дуэты на турнирах фигуристов
Немцы раскритиковали Шольца за план восстановления Украины
Зеленский попросил выделить 12 миллиардов евро на восстановление Украины
Обвиненный в домогательствах к школьнице тренер по тхэквондо избежал судимости
США потребовали экстрадиции из Эстонии задержанного там россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.