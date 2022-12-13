В Канаде фигуристам разрешили выступать на турнирах в однополых дуэтах

Федерация фигурного катания Канады разрешила выступать на турнирах однополым дуэтам

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах. Об этом сообщается на сайте организации.

Skate Canada изменила определение «команда» для спортсменов, выступающих в парных видах. Теперь составлять команду должны «фигурист А и фигурист B», а не «мужчина и женщина», как это было предписано правилами ранее. «Это изменение во многом подтолкнет спорт вперед благодаря созданию новых интересных программ спортсменов, которые теперь могут выступать вместе», — заявил трехкратный олимпийский чемпион в танцах на льду Скотт Мойр.

Отмечается, что изменения касаются только внутренних канадских соревнований. Турниры под эгидой Международного союза конькобежцев будут проходить по общепринятым правилам.

10 января стало известно, что США впервые отправят на зимние Олимпийские игры небинарного спортсмена. В состав сборной по фигурному катанию был включен Тимоти Ледук, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы. Ледук выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл.