Решение по делу Валиевой исчезло с сайта CAS

Решение по делу Валиевой недоступно на сайте Спортивного арбитражного суда

Решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой недоступно на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее решение можно было найти на сайте CAS под номером 2023/A/9455. Оно подтверждало четырехлетнюю дисквалификацию российской спортсменки.

25 декабря срок отстранения Валиевой истечет, и фигуристка сможет выступать на соревнованиях. С октября у нее есть возможность тренироваться в группе. 19-летняя спортсменка, до дисквалификации работавшая с тренером Этери Тутберидзе, перешла к Светлане Соколовской.

В январе 2024 года CAS отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Валиева лишилась золотых мед алей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предрекла будущее Валиевой после возвращения. Она выразила уверенность, что фигуристка полностью восстановит форму и будет готова к соревнованиям.