Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов. Как на свою замену отреагировал Васильев?

Новым ведущим шоу «Модный приговор» стал стилист Александр Рогов

Известный российский стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу о перевоплощениях «Модный приговор» на Первом канале, одержав победу в зрительском голосовании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе телеканала.

Результаты голосования:

стилист Александр Рогов — 45 процентов,

актер Игорь Верник —18 процентов,

стилист Даниил Грачев — 16 процентов,

теле- и радиоведущий Александр Анатольевич — 11 процентов,

теле- и радиоведущий Константин Михайлов — 10 процентов Пресс-служба Первого канала

Рогов займет в шоу кресло судьи. Его предшественником на этой должности был историк моды Александр Васильев. Обвинителем в программе останется эксперт моды Эвелина Хромченко.

О том, кто будет защитником в передаче, пока неизвестно. На эту роль претендуют телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев и певица Мия Бойка.

Рогов назвал себя давним поклонником «Модного приговора»

Комментируя свое назначение, Рогов заявил, что был поклонником «Модного приговора» со дня появления передачи в эфире. Он назвал это шоу «лучшим среди тех, которые воспитывают у зрительниц вкус и помогают женщинам поверить в себя».

Для меня ценно и крайне важно знать, что зрители готовы на месте ведущего «Модного приговора» видеть Александра Рогова, простого парня из поселка Рассвет Тульской области. И я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу стилист Александр Рогов

В своем Telegram-канале Рогов опубликовал красную карточку с надписью «Ведущий». «Мы с вами это сделали!» — написал стилист, обращаясь к своим поклонникам.

Стилист Александр Рогов Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Васильев отреагировал на выбор нового ведущего шоу

Экс-ведущий «Модного приговора» поддержал решение выбрать Рогова и сообщил, что тоже голосовал за стилиста. Он также обратил внимание на то, что весь состав редакции изменился: в программу пришли новые режиссеры, редакторы и стилисты. Историк моды также выразил надежду на то, что «новый свежий взгляд поможет многомиллионной аудитории Первого канала вновь полюбить эту программу».

Я вел ее (передачу «Модный приговор» — прим. «Ленты.ру») 13 с лишним лет, пользовался очень большим успехом. Я счастлив, что программа не умерла. Я очень рад, что она будет продолжать свое дело. А я буду заниматься своими новыми проектами историк моды Александр Васильев

Еще до объявления результатов голосования Васильев называл Рогова идеальной заменой себе в передаче «Модный приговор». Он заявил, что считает стилиста обаятельным и профессиональным.

Васильев не исключил, что может вернуться в шоу

О возвращении «Модного приговора» в эфир Первого канала стало известно в октябре 2023 года. Бывший сотрудник телеканала рассказал, что в проекте не будет Васильева. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст подтвердил эту информацию, отметив, что из старого состава в шоу останется только Хромченко.

Васильев, говоря о возобновлении съемок передачи, заявил, что не смог занять кресло судьи из-за обстоятельств. При этом он отметил, что счастлив возвращению «Модного приговора» в эфир, и не исключил, что в будущем может там появиться.

«Модный приговор» пропал из эфира в феврале 2022 года

«Модный приговор», а также несколько других развлекательных передач перестали выходить на Первом канале в феврале 2022 года. Вместо них начали показывать программы общественно-политической направленности. С сентября того же года в эфир начали постепенно возвращать развлекательные шоу.

В сети неоднократно появлялись слухи о закрытии «Модного приговора». Одной из причин отсутствия программы на телеэкране Васильев называл недостаток финансирования. По его словам, главные финансисты проекта — западные рекламодатели — ушли с российского рынка.