Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов. Как на свою замену отреагировал Васильев?
Известный российский стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу о перевоплощениях «Модный приговор» на Первом канале, одержав победу в зрительском голосовании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе телеканала.
Результаты голосования:
стилист Александр Рогов — 45 процентов,
актер Игорь Верник —18 процентов,
стилист Даниил Грачев — 16 процентов,
теле- и радиоведущий Александр Анатольевич — 11 процентов,
теле- и радиоведущий Константин Михайлов — 10 процентов
Рогов займет в шоу кресло судьи. Его предшественником на этой должности был историк моды Александр Васильев. Обвинителем в программе останется эксперт моды Эвелина Хромченко.
О том, кто будет защитником в передаче, пока неизвестно. На эту роль претендуют телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев и певица Мия Бойка.
Рогов назвал себя давним поклонником «Модного приговора»
Комментируя свое назначение, Рогов заявил, что был поклонником «Модного приговора» со дня появления передачи в эфире. Он назвал это шоу «лучшим среди тех, которые воспитывают у зрительниц вкус и помогают женщинам поверить в себя».
Для меня ценно и крайне важно знать, что зрители готовы на месте ведущего «Модного приговора» видеть Александра Рогова, простого парня из поселка Рассвет Тульской области. И я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу
В своем Telegram-канале Рогов опубликовал красную карточку с надписью «Ведущий». «Мы с вами это сделали!» — написал стилист, обращаясь к своим поклонникам.
Васильев отреагировал на выбор нового ведущего шоу
Экс-ведущий «Модного приговора» поддержал решение выбрать Рогова и сообщил, что тоже голосовал за стилиста. Он также обратил внимание на то, что весь состав редакции изменился: в программу пришли новые режиссеры, редакторы и стилисты. Историк моды также выразил надежду на то, что «новый свежий взгляд поможет многомиллионной аудитории Первого канала вновь полюбить эту программу».
Я вел ее (передачу «Модный приговор» — прим. «Ленты.ру») 13 с лишним лет, пользовался очень большим успехом. Я счастлив, что программа не умерла. Я очень рад, что она будет продолжать свое дело. А я буду заниматься своими новыми проектами
Еще до объявления результатов голосования Васильев называл Рогова идеальной заменой себе в передаче «Модный приговор». Он заявил, что считает стилиста обаятельным и профессиональным.
Васильев не исключил, что может вернуться в шоу
О возвращении «Модного приговора» в эфир Первого канала стало известно в октябре 2023 года. Бывший сотрудник телеканала рассказал, что в проекте не будет Васильева. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст подтвердил эту информацию, отметив, что из старого состава в шоу останется только Хромченко.
Васильев, говоря о возобновлении съемок передачи, заявил, что не смог занять кресло судьи из-за обстоятельств. При этом он отметил, что счастлив возвращению «Модного приговора» в эфир, и не исключил, что в будущем может там появиться.
«Модный приговор» пропал из эфира в феврале 2022 года
«Модный приговор», а также несколько других развлекательных передач перестали выходить на Первом канале в феврале 2022 года. Вместо них начали показывать программы общественно-политической направленности. С сентября того же года в эфир начали постепенно возвращать развлекательные шоу.
В сети неоднократно появлялись слухи о закрытии «Модного приговора». Одной из причин отсутствия программы на телеэкране Васильев называл недостаток финансирования. По его словам, главные финансисты проекта — западные рекламодатели — ушли с российского рынка.