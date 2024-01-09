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18:14, 9 января 2024Интернет и СМИ

Экс-ведущий «Модного приговора» назвал идеальную замену себе

Васильев заявил, что хотел бы видеть ведущим «Модного приговора» стилиста Рогова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Историк моды и бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев заявил, что хотел бы видеть на месте ведущего шоу стилиста Александра Рогова. Идеальную замену себе он назвал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Васильев прокомментировал публикацию в аккаунте «Модного приговора», в которой были перечислены претенденты на роль ведущего программы. Помимо Рогова, в этот список попали актер Игорь Верник, телеведущие Александр Анатольевич и Татьяна Геворкян, стилист и ведущий Даниил Грачев, писательница и блогерша Арина Холина. «Я бы остановился на Александре Рогове, обаятельный и профессиональный», — написал Васильев.

Рогов отреагировал на его комментарий у себя в Instagram. «Это самая высокая оценка для меня!» — ответил стилист.

Первый после почти двухлетнего перерыва выпуск «Модного приговора» вышел 2 января. Перед этим стало известно, что в роли обвинителя в шоу осталась телеведущая и стилист Эвелина Хромченко. Уточнялось, что на место судьи будут пробоваться несколько ведущих.

В октябре гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что «Модный приговор» вернется в эфир без Васильева. Историк моды, в свою очередь, пояснил, что решение о его уходе с поста ведущего шоу было обоюдным.

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      Маргарита Щигарева
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