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15:34, 8 июня 2026Наука и техника

Влияние Су-34 с «Сычами» на эффективность ВКС оценили

Су-34 с контейнерами «Сыч» повысят эффективность разведки ВКС России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Модификации бомбардировщиков Су-34, которые начали оснащать подвесными разведывательными контейнерами УКР-РТ «Сыч», повысят эффективность разведывательно-ударного контура Воздушно-космических сил (ВКС) России. Влияние «Сычей» на выполнение задач оценил Telegram-канал «Военная хроника».

«В отличие от таких бортов, как Ту-214Р, Су-34Р смогут примерно в полтора раза оперативнее прибывать на операционные направления барражирования и приступать к разведывательным действиям», — говорится в сообщении. Также автор отметил, что темпы серийного производства Су-34 остаются одними из наиболее высоких.

УКР-РТ оснащен пассивными интерферометрическими фазированными антенными решетками. Они способны пеленговать любые типы радиоизлучающих целей и анализировать режимы их работы. Также «Сыч» может выдавать целеуказания для средств поражения. В частности, Су-34 с УКР-РТ, который работает на высоте более 12,5 километра, может «увидеть» радар зенитного комплекса Patriot на удалении до 500 километров.

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