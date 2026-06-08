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15:25, 8 июня 2026Забота о себе

Россиянам дали совет по борьбе с «комариным апокалипсисом»

Биолог Марьинский: При нашествии кровососущих насекомых стоит пользоваться репеллентами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: IhorM / Shutterstock / Fotodom

Российские регионы атаковали комары, но способ борьбы с ними есть. Об этом в разговоре с «Царьградом» рассказал научный сотрудник кафедры общей биологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский.

В такой ситуации имеет смысл пользоваться репеллентами — веществами, которые отпугивают кровососущих комаров. Однако пользоваться такими составами следует строго согласно инструкции. Если на этикетке сказано, что наносить репеллент нужно только на одежду, значит, брызгать только на одежду.

Кровососущие — не только комары. Есть крупные насекомые, например, слепни, и мелкие — мошки. «Но, повторюсь, если пользоваться соответствующей одеждой и репеллентами, то даже при чудовищном количестве кровососущих насекомых перемещаться по улице можно будет совершенно нормально», — высказался специалист.

Говоря о причинах «комариного апокалипсиса» в Алтайском крае, Марьинский уточнил, что все зависит в первую очередь от наличия удобных мест для выведения личинок. Лучше всего личинки кровососущих комаров развиваются в водоемах, где нет рыбы.

Ранее в Бурятии огромный рой комаров окружил машину с пассажирами и не давал им выйти. Группа россиян приехала на озеро Щучье, чтобы отдохнуть, но пляж оказался заполнен комарами. По словам авторов видео, комариный рой был настолько плотным, что они даже не рискнули открыть двери автомобиля.

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