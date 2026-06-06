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20:15, 6 июня 2026Экономика

Огромный рой комаров облепил машину россиянина

В Бурятии огромный рой комаров окружил машину с пассажирами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Бурятии огромный рой комаров окружил машину с пассажирами и не давал им выйти. Об этом сообщает Shot.

Группа россиян приехала на озеро Щучье, чтобы отдохнуть, но пляж оказался заполнен комарами. По словам авторов видео, комариный рой был настолько плотным, что они даже не рискнули открыть двери автомобиля.

Энтомологи объяснили изданию, что аномальное нашествие комаров этой весной связано с холодной и снежной зимой: такие условия идеальны для выживания насекомых — от яиц до взрослых особей. Талая вода создает множество временных водоемов, где личинки комаров чувствуют себя прекрасно. Ожидается, что активный лет насекомых продлится еще как минимум две недели.

Ранее сообщалось, что российская туристка уснула на острове Бали в Индонезии и проснулась с ожогом лица из-за насекомого. Она сразу поняла, что причиной стал жук томкат, так как не впервые отдыхает в Азии.

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