У компании Александра Васильева нашли долги

У компании историка моды Александра Васильева нашелся долг в 300 тысяч рублей

Компания российского историка моды Александра Васильева оказалась в долгах. Об этом сообщает портал «Страсти» со ссылкой на данные из открытых источников.

Известно, что модный бренд под названием «Лилии Александра Васильева» был создан еще в 2011-м.

Главное, в чем заключалась деятельность компании, — коллаборации с различными производствами. В частности, под брендом было продано множество предметов из фарфора, текстиля и камня. Вместе с этим Васильев создавал и уникальные предметы роскоши, которые затем успешно выходили на российский рынок.

В последние годы «Лилии Александра Васильева» приносят все меньше прибыли. Известно, что за 2024 год доходы и расходы компании вышли в ноль, хотя еще в 2023-м бизнес принес модному историку 655 тысяч рублей прибыли.

Уже на май 2025 года бренд имеет задолженность по налогам — около 300 тысяч рублей. В сумму входят 4 тысячи в качестве госпошлины, 10 тысяч — страховых взносов, 8 тысяч за налог, взымаемый с применением УСН, и еще 278 тысяч, которые скопились за это время из-за пеней.

Ранее невестка модельера Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина высказалась о будущем его Дома моды. Также она опровергла данные экс-директора Николая Головина якобы о плачевном состоянии компании.