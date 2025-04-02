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13:25, 2 апреля 2025Ценности

Невестка Вячеслава Зайцева высказалась о будущем его Дома моды

Невестка Вячеслава Зайцева о будущем Дома моды: Будем приглашать новых людей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Невестка модельера Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина высказалась о будущем его Дома моды. Интервью с ней публикует портал «Страсти».

Манекенщица поделилась планами по развитию детища кутюрье, отметив, что собирается проводить мероприятия внутри дома и за его пределами. Также она заявила о намерении участвовать в выставках и ездить на гастроли и желании нанять новых сотрудников.

«Планы совершенно простые и понятные: развиваться дальше, не стоять на месте, приглашать новых креативных людей в стены Дома моды — возможно, креативного директора, который внесет свежую струю», — объяснила собеседница издания.

В феврале Екатерина Ромашкина также высказалась о долгах Дома моды.

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